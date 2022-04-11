Лесоматериал на 9 млн рублей незаконно вывезли в Узбекистан из Томской области - прокуратура

Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном вывозе лесоматериалов из Томской области в Узбекистан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«С апреля по август 2021 года от имени фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород на общую сумму более 9 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что таможне представили недостоверные сведения о производителе товара и основаниях совершения внешнеэкономических операций.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

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