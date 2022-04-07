Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
7 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 183 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 59 человек. 27 заболевших госпитализированы, один скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 127 366 случаев заболевания коронавирусом. 124 613 заболевших выздоровели, 799 скончались.
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