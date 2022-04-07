18+
18+

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция уровень распространения заболевания инфекция эпидемия пандемия сводка количеств Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 183 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 59 человек. 27 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 127 366 случаев заболевания коронавирусом. 124 613 заболевших выздоровели, 799 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль «И это, по-твоему, искусство?»

7 апреля 2022
Томские новости

В ночь на воскресенье в Томске ограничат движение на Степановском переезде

11 марта 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

26 марта 2022
Томские новости

В Томске по нацпроекту в 2022 году отремонтируют более 18 км дорог

7 апреля 2022
Томские новости

Завтра в Томске частично перекроют движение по ул. Степановская

22 марта 2022
Томские новости

Стрежевчанин притворился сантехником, чтобы красть деньги у клиентов

11 марта 2022
Томские новости

Томские ученые выяснили, как мухоловки-пеструшки учат новые «песни»

1 апреля 2022
Томские новости

Томских школьников приглашают на День открытых дверей в ТПУ

24 марта 2022
Томские новости

В Томске пожилая женщина потушила пожар землей из цветочных горшков

16 марта 2022