Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 183 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 59 человек. 27 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 127 366 случаев заболевания коронавирусом. 124 613 заболевших выздоровели, 799 скончались.

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