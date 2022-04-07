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Бывший гендиректор «Томской распределительной компании» обвиняется в присвоении 9 млн рублей

Криминал, Судебные дела, Томские новости, растрата уголовные дела присвоение распределительная компания ТРК Бывший гендиректор «Томской распределительной компании» обвиняется в присвоении 9 млн рублей

Экс-генеральный директор ПАО «Томская распределительная компания» стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в присвоении крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ. Согласно полученным данным, подозреваемый использовал служебное положение и присвоил денежные средства ПАО «ТРК», а затем распорядился ими по своему усмотрению. В результате акционерному обществу был нанесен ущерб в 9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемый задержан и находится под домашним арестом.

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