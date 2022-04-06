Томские университеты отказались проводить Тотальный диктант на своих площадках

6 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В этом году Тотальный диктант в Томске остался без университетских площадок. Об этом стало известно за несколько дней до проведения акции, запланированной на 9 апреля, сообщают организаторы.

«Второй год подряд вузы Томска отказываются от участия в Тотальном диктанте за несколько дней до проведения акции по независящим от городской команды организаторов причинам», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на момент отмены площадок в ТПУ, ТГПУ и ТГУ было зарегистрировано 203 человека, желающих принять участие в акции. В ближайшее время члены команды Тотального диктанта свяжутся с зарегистрировавшимися и проинформируют их о переносе.

Также организаторы отмечают, что для проведения акции в очном формате все готово — напечатаны бланки, готовы ручки, сувениры для участников и подарки для отличников. Томская команда проекта ищет новые площадки. Организации, готовые предоставить помещение со столами, стульями и проектором для проведения акции могут обратиться к организаторам, отправив письмо на адрес total_tomsk@mail.ru.

Также томичи по-прежнему могут написать диктант в форматах онлайн и #пишемдома. В субботу, 9 апреля, на сайте totaldict.ru пройдет 18-часовой онлайн-марафон Тотального диктанта, включающий четыре трансляции онлайн-диктанта для разных часовых зон. Акция начнется в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени. В этом году ее участники будут писать рассказ писательницы, переводчика, сценариста, лауреата премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марины Степновой. Текст посвящен жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.

В этом году трансляции пройдут из Владивостока, Новосибирска, Москвы и столицы Тотального диктанта Ярославля. Написать диктант онлайн (с клавиатуры в специальном окне сайта) можно будет все четыре части диктанта. Оценки за онлайн-диктант появятся в личных кабинетах участников после 12 апреля.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция. Организаторы хотят показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Проект зародился в Новосибирске и проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

В Томске Тотальный диктант проходит с 2012 года.

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