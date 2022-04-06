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Специалисты предупредили об опасности переедания появившейся на рынках Томска черемши

Еда, Томские новости, черемша еда купить еду переедание пищевые привычки Специалисты предупредили об опасности переедания появившейся на рынках Томска черемши

Черемша, также известная как колба, дикий чеснок, сибирский или медвежий лук, начала появляться на рынках Томска, в связи с чем региональное управление Россельхознадзора проводит карантинный фитосанитарный контроль завозимой зелени, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наряду с тем, что черемша богата витаминами и микроэлементами, обладает бактерицидными, противовоспалительными, противоглистными, противогрибковыми, противолихорадочными, антиоксидантными, кровоочистительными свойствами, есть опасность ее переедания.

«Несмотря на список полезных свойств черемши, у нее есть и противопоказания для употребления: в день можно употреблять не больше десяти листьев, так как из-за передозировки может появиться головная боль, нарушается сон и сердечная деятельность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пишу можно употреблять все части растения: стебель, листья и луковицу.

На территорию региона эту зелень завозят сначала с Краснодарского края, затем появляется Алтайская и самая поздняя — Сибирская.

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