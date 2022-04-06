Специалисты предупредили об опасности переедания появившейся на рынках Томска черемши

Черемша, также известная как колба, дикий чеснок, сибирский или медвежий лук, начала появляться на рынках Томска, в связи с чем региональное управление Россельхознадзора проводит карантинный фитосанитарный контроль завозимой зелени, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наряду с тем, что черемша богата витаминами и микроэлементами, обладает бактерицидными, противовоспалительными, противоглистными, противогрибковыми, противолихорадочными, антиоксидантными, кровоочистительными свойствами, есть опасность ее переедания.

«Несмотря на список полезных свойств черемши, у нее есть и противопоказания для употребления: в день можно употреблять не больше десяти листьев, так как из-за передозировки может появиться головная боль, нарушается сон и сердечная деятельность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пишу можно употреблять все части растения: стебель, листья и луковицу.

На территорию региона эту зелень завозят сначала с Краснодарского края, затем появляется Алтайская и самая поздняя — Сибирская.

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