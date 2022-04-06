Томичи смогут взять льготную ипотеку по ставке ниже 12% в Сбере

6 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин/ из архива издания

Сбербанк установит ставку по программа льготной ипотеке ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ, сообщает пресс-служба Сбера.

Так, новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%. Кроме того, все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Домклик. При этом новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

В сообщении отмечается, что по программам с господдержкой, в том числе по двум документам, первоначальный взнос составит от 15% от стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов — с 3 до 6 млн рублей.

Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля (включительно) осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.

«Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной. Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется — их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васев.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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