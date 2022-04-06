Замначальника Департамента развития села в Томской области подозревают в крупной растрате

6 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Заместителя начальника Департамента социально-экономического развития села Томской области подозревают в растрате более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы регионального УФСБ. По предварительным данным, с сентября 2019 по февраль 2021 года подозреваемая совершила крупную растрату в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

«Так, достоверно зная, что соискатель гранта в форме субсидии — сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив не имеет права на его получение ввиду невозможности достижения им целевых показателей, предложила руководителю кооператива направить в адрес Департамента социально-экономического развития села Томской области Программу развития материально-технической базы кооператива, в которую внести заведомо недостоверные завышенные сведения. Впоследствии между Департаментом и СППК было заключено соглашение о предоставлении кооперативу из областного бюджета гранта в форме субсидий в сумме более 31 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Также с декабря 2020 по февраль 2021 года подозреваемая, зная, что кооператив не достиг заявленных в программе целевых показателей, вместо возврата субсидии предложила её получателю внести фиктивные сведения в свою программу развития материально-технической базы, чтобы снизить целевые показатели. Таким образом они бы начали соответствовать реально достигнутым в 2020 году результатам.

В итоге, из-за действий подозреваемой кооператив не вернул в бюджет более 13 млн рублей. Чиновница задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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