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В Томске прошла ярмарка «Томская весна»

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В минувшую субботу, 2 апреля, в Томске на территории областного рынка прошла ярмарка «Томская весна», в рамках которой свою продукцию представили фермеры, сельхозпредприятия и личные подворья из районов региона.

По данным пресс-службы обладминистрации, мероприятие посетили 5 тыс. томичей, а все участники продавали продукцию по ценам ниже обычного прайса.

«Многим продавцам пришлось дополнительно подвозить продукцию на ярмарку. Например, Александровский рыбозавод, к прилавку которого на протяжении всей ярмарки стояла очередь покупателей, продал гораздо больше запланированных двух тысяч банок консервов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что следующая подобная ярмарка пройдет в Томске перед Пасхой.

«Думаю, томичи не откажутся и от специализированной ярмарки рассады и саженцев. Спрос на такие формы торговли и общения огромный, давайте продолжать», — отметил губернатор Сергей Жвачкин.

Фото: Серафима Кузина

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