Часть жителей Октябрьского района Томска до вечера осталась без воды

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина / из архива издания

Сегодня, 4 апреля, в Томске часть домов на 13 улицах Томска осталась без воды из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Уточняется, что отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Ачинская ул, 2, 4, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10б, 12, 14, 15/б, 16;

ул. Войлочная Заимка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 13, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26;

ул. Войлочная, 4а;

проезд Ключевской, 3а, 4, 5, 6, 7;

пер. Красного Пожарника, 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

ул. Кривая, 29, 31;

пер. Мариинский, 3, 5, 7, 9;

ул. Ново-Ачинская, 2а, 3, 4, 5, 6, 7;

пер. Песочный, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 40а, 41, 42, 45, 48, 50, 50/1, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 58, 60;

ул. Средне-Кирпичная, 17, 19, 21, 23, 34, 34б, 36, 36/1, 42;

пер. Школьный, 3, 4, 5, 6, 6 стр. 1, 6 стр.3, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 25, 25 стр. 2, 26, 27, 27 стр. 1, 29, 31, 33;

туп. Школьный, 1, 2, 5, 27а, 27б, 27в, 34б;

ул. Яковлева, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 стр.1, 34, 36, 37, 38, 39, 39/2, 41, 41/1, 41/2, 41а, 42, 43, 44а, 45, 46, 47,47 стр.1, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 58а, 59, 61, 64, 65, 65/1, 66, 68, 70, 72, 74, 74/1, 74/2, 75, 76, 76 стр. 3, 79, 81, 85, 85а, 87, 87а, 91, 93.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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