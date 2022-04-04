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Часть жителей Октябрьского района Томска до вечера осталась без воды

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Сегодня, 4 апреля, в Томске часть домов на 13 улицах Томска осталась без воды из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Уточняется, что отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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