С середины апреля «Аэрофлот» возобновляет ежедневные рейсы Томск — Москва

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/из архива издания

На следующей неделе, 14 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы из Томска в Москву, остановленные минувшей осенью.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, возобновление перелетов стало возможным благодаря «конструктивному взаимодействию» авиакомпании, а также администраций Томск региона и местного аэропорта.

«Для жителей Томской области авианаправление Томск ‑ Москва является одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом. Поэтому возобновление „Аэрофлотом“ ежедневных рейсов делает воздушные перевозки через томский международный аэропорт имени Камова более доступными и комфортными», — подчеркнул Игорь Шатурный.

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