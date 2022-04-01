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Мэрия Томска запускает марафон «Не стыдно за своего хозяина»

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Администрация Томска запускает марафон, посвященный ответственному содержанию и воспитанию собак их владельцами. Акция получила название «Не стыдно за своего хозяина».

«Сейчас на федеральном уровне прорабатываются изменения в закон об ответственном собаковладении. В Томске мы делаем первые шаги к тому, чтобы наладить культуру выгула собак, и, следовательно, сделать наш город чище и безопаснее. Ведь всем неприятно видеть весенние „подснежники“ на тропах, где хозяева зимой выгуливали своих питомцев. Да и в любой сезон — это не делает улицы чище и краше», — сообщают организаторы акции.

В рамках марафона мэрия призывает томичей делать своим собакам паспорта, гулять только в разрешенных местах и на поводке, ставить прививки, а также убирать за своими питомцами.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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