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Двое доставлены в больницу при столкновении двух иномарок в Томске

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Сегодня, 1 апреля, в Томске столкнулись два легковых автомобиля Honda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.56 на ул. 79 Гвардейской Дивизии, 5. По предварительным данным, с места оба водителя иномарок доставлены в медучреждение для осмотра.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на месте происшествия не затруднено.

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