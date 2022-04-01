Двое доставлены в больницу при столкновении двух иномарок в Томске
1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня, 1 апреля, в Томске столкнулись два легковых автомобиля Honda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.56 на ул. 79 Гвардейской Дивизии, 5. По предварительным данным, с места оба водителя иномарок доставлены в медучреждение для осмотра.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на месте происшествия не затруднено.
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