Томские рестораны начнут подавать «Лучший завтрак Сибири»

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На следующей неделе в Томске, как и в ряде крупных городов России, стартует большой фестиваль завтраков. В его рамках томичи смогут попробовать «самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд», сообщают организаторы.

Участие в конкурсе «Лучший завтра Сибири» примут более 30 ресторанов из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, Иркутска, Кемерова, Белокурихи, Бийска, Новокузнецка и Томска. Им предстоит подготовить специальный сет, в котором по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) будут представлены два сытных и одно сладкое блюда.

«При этом каждый гость может почувствовать себя немного ресторанным критиком. На протяжении всего фестиваля на сайте будет работать голосование. Гости ресторанов смогут выбрать самые понравившиеся им завтраки», — отмечают организаторы.

Среди томских заведений в фестивале примут участие кафе «Гости», кондитерская TORTA, The Burger Lab, кофейня «ПроКофе», «Снегири», «Багет-омлет», «А мы тут, плюшками балуемся» и «Счастье Есть». С полным списком ресторанов можно ознакомиться здесь.

Фестиваль также поддержали «Гастроинкубатор», Школа кулинаров и рестораторов, архитектурное бюро Куб’а, студия «Кухня за Кулисами».

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