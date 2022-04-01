Северчанин лишился денег при попытке купить видеокарту в интернете

Житель Северска лишился более 19 тыс. рублей, поверив мошенникам, продававшим видеокарту, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже оборудования. В ходе переписки он договорился о «безопасной сделке». Северчанин указал реквизиты своей банковской карты, потом ему пришло смс-сообщение с кодами подтверждения перевода денежных средств. Потерпевший продиктовал их продавцу в ходе телефонного разговора.

После этого выяснилось, что с банковской карты северчанина было списано более 19 тыс. рублей. В дальнейшем продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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