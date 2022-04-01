На страже порядка: цифровая безопасность для томичей от «Ростелекома»

1 апреля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает подключать дома к цифровой платформе «Ростелеком. Ключ» в микрорайонах города Томска. Провайдер предоставил услугу «Комплексное видеонаблюдение» жителям еще одной многоэтажки по адресу переулок Паровозный, 10. Специалисты компании установили и настроили 21 камеру видеонаблюдения, охватив полностью наружный периметр здания, а также оснастили камерами все подъезды и лифты дома.

«Комплексное видеонаблюдение» — один из сервисов экосистемы «Ростелеком. Ключ», который позволяет следить за порядком в подъездах и на придомовой территории. На стадии разработки проекта учитывается размещение видеокамер на здании и в помещении таким образом, чтобы в поле зрения попадали важные участки для собственников жилья: входные узлы, тамбур, лестничные площадки, лифты, детские игровые зоны и парковки. Представителю управляющей организации создается личный кабинет, через который он может администрировать и отслеживать работу камер, просматривать картинку в режиме онлайн или скачивать архивные записи. При необходимости жильцы квартир могут получить доступ к данным через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» в своих гаджетах.

«“Ростелеком» предлагает людям современные сервисы на основе цифровых технологий, которые позволяют сделать повседневную жизнь более комфортной. Основная цель видеонаблюдения — обеспечить безопасность жителей и сохранность как личного, так и общедомового имущества. Как показывает практика, в зданиях, где есть камеры, преступления совершают намного реже, а в случае возникновения такой ситуации розыск злоумышленников происходит по горячим следам. Так, в прошлом году наши специалисты установили камеру наружного наблюдения на территории СНТ «Быково». Благодаря зафиксированному событию и сохраненной видеозаписи в архиве удалось раскрыть кражу», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком. Ключ» — это многофункциональная платформа, включающая в себя совокупность услуг: «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики», «Умный доступ», которые предназначены для создания цифровой инфраструктуры. Технологичные решения могут быть организованы не только в жилых комплексах и многоэтажках в черте города, но и установлены на территории дачных и садоводческих товариществ. Сервисы могут быть подключены выборочно или сразу в комплексе.

Получить более подробную информацию о возможностях платформы «Ростелеком. Ключ» можно на сайте Ростелекома или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: