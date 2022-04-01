В апреле в Томске начнется ремонт путепровода в районе Кузовлевского тракта

В Томске начались подготовительные работы по ремонту путепровода в районе Кузовлевского тракта. Здесь вывозят снег, а также демонтируют земляные валы и бетонные блоки, которые ранее ограничивали движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведут специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска. После объект будет передан подрядчику — компании «СИБДОРИНВЕСТ», который приступит к ремонту в апреле.

Общая стоимость работ, проходящих в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», составит более 50 млн рублей. Средства на них выделены из федерального бюджета.

По условиям контракта, за 4,5 месяца подрядчику предстоит заменит и установку недостающих переходных плит, покрытия мостового полотна и тротуаров, выполнить новую гидроизоляцию, обустроить козырьки пролетов и сливы, установить лестничные сходы, заменить ограждения и не только.

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