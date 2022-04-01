Томские ученые выяснили, как мухоловки-пеструшки учат новые «песни»

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Гашков/ предоставлено пресс-службой ТГУ

Зоологи Биологического института Томского государственного университета выяснили, как самцы мухоловок-пеструшек осваивают новые сложные «песенные конструкции».

Как уточняют в пресс-службе вуза, вокальным искусством птицы овладевают не сразу. В годовалом возрасте они могут исполнять в среднем 10 песенных фигур. Во второй год набор комбинируемых самцами фигур увеличивается, и больше половины «певцов» осваивают сложные «песенные конструкции». Затем песня становится лаконичней — у опытных самцов она сокращается, но разнообразие репертуара большинства птиц продолжает расти.

«Песни птиц являются одними из самых сложных акустических сигналов в живой природе, — объясняет один из авторов проекта, заведующий отделом учебной и просветительской работы Зоологического музея, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Сергей Гашков. — Песня обладает сложной структурой и состоит из набора фигур, каждая из которых является либо непрерывным звуком, либо состоит из нескольких элементов (нот), разделённых короткими паузами».

Как отмечают биологи ТГУ, репертуарный ассортимент разных видов птиц сильно отличается. Так, зяблик и большая синица обладают маленькими репертуарами, состоящими не более чем из десяти выделяемых у них типов песен. У других видов, таких как западный соловей, в репертуаре насчитывается несколько сотен типов песен. Разнообразие песен может быть важной характеристикой самца. В экспериментальных исследованиях на ряде видов показано, что самки предпочитают самцов с большим разнообразием репертуара.

К примеру, у чёрного чекана этот показатель напрямую связан с успехом размножения. У социально моногамных камышовых овсянок самцы с большими репертуарами чаще заводили внебрачное потомство. Доказано, что у отдельных видов размер репертуара имеет взаимосвязь с другими показателями «качества» самца — его иммунным статусом, размерными характеристиками, окраской оперения.

«Изучение песен томской популяции модельного вида — мухоловки-пеструшки — проводилось с 2014 по 2020 годы в окрестностях и на территории учебно-научной станции „Полигон Коларово“ ТГУ. Запись песен производилась с первой по третью декаду мая — во время максимальной песенной активности птиц, — рассказывает Сергей Гашков. — Всего в естественных местообитаниях мы проанализировали около 2000 песен 26 самцов с точно определённым возрастом».

По результатам анализа выяснили, что птицы использовали 132 типа песенных фигур (индивидуально — от 17 до 64), 34 из которых составляют основу репертуара. В каждой возрастной группе отмечается дифференциация особей по размерам репертуара, особенно заметная у молодых птиц. Предположительно, причина кроется в генетической разнокачественности особей, в основе которой лежит представление, что не все в одинаковой степени способны к вокальному обучению.

Анализируя комбинаторику фигур, биологи выделили несколько устойчивых структурных компонентов песни. Основой песни являются «бимотивы» (песенные конструкции, состоящие из двух типов фигур). Они обеспечивает то самое узнаваемое человеком пение мухоловки-пеструшки, интерпретируемое как «клю-ЧИК, клю-ЧИК, кру-ТИ, вер-ТИ, …». Присутствовали также «мономотив», «трель», «связка», стартовый элемент.

«Выделенные структурные элементы песни являются теми блоками, сочетание которых формирует „акустический портрет“ самца. То есть комбинирование элементов в песнях осуществляется на уровне не отдельных фигур, а целых конструкций, — говорит Сергей Гашков. — К примеру, такой сложный элемент, как „трель“, использует только 36 процентов годовалых самцов. У двухлетних особей трели присутствуют в песнях у 60 процентов птиц, а с трёх лет все самцы включают трели в свои песни. В целом, репертуар старших самцов отличается большим разнообразием, в связи с чем их песни более привлекательны для самок».

Сотрудники Зоологического музея ТГУ собрали богатую коллекцию песен птиц, распространённых на территории Томской области. Послушать многих типичных представителей орнитофауны можно на сайте музея.

Иллюстрация: пресс-служба ТГУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: