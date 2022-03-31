Томичей приглашают на выставку работ скульптора Олега Кислицкого

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2022 // Фото: vmuzey.com

Завтра, 1 апреля, в Музее истории Томска откроется выставка «Олег Кислицкий. АРТобиография. От „Любовника“ до наших дней». В экспозицию вошли авторские работы известного томского скульптора и поэта, сообщает пресс-служба музея.

Олег Кислицкий — автор знаменитых скульптур Любовник», «Младенец в капусте», миниатюрная «Лягушка-путешественница» и других. Последняя, кстати, является одним из самых маленьких памятников в России, ее высота всего всего 4,4 см. Помимо скульптур художник рисует картины и пишет стихи.

«Мы надеемся, что оригинальные и самобытные произведения автора позволят гостям выставки забыть о серых буднях и погрузиться в атмосферу радости и юмора, почувствовать, что именно творчество способно менять окружающую действительность к лучшему», — говорится в сообщении.

Выставка откроется торжественной сменой «обмундирования» одного из самых известных творений Кислицкого. Скульптуру «Любовник», размещенную на фасаде музея, переоденут в особые весенние трусы ярко-жёлтого цвета с красными тюльпанами.

Открытие состоится 1 апреля в 11.00 по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов на выставку — 80 рублей, при желании можно доплатить 50 рублей за экскурсовода.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: