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В Томске перекроют движение по ул. Вершинина

Дороги, Томские новости, перекрыли закрыли для движения дороги томские дороги В Томске перекроют движение по ул. Вершинина

Сегодня, 31 марта, в Томске будет закрыто движение для транспортных средств на ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от пр. Кирова до здания по ул. Вершинина, 17г. Здесь бригады «Томск РТ» проведут аварийные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения на участке теплотрассы 2Г.

Предполагается, что ремонт завершится до 20.00 среды, 6 апреля.

Томичей просят учитывать ограничение движения и заранее планировать маршруты своего движения.

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