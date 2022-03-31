В Томске перекроют движение по ул. Вершинина

Сегодня, 31 марта, в Томске будет закрыто движение для транспортных средств на ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от пр. Кирова до здания по ул. Вершинина, 17г. Здесь бригады «Томск РТ» проведут аварийные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения на участке теплотрассы 2Г.

Предполагается, что ремонт завершится до 20.00 среды, 6 апреля.

Томичей просят учитывать ограничение движения и заранее планировать маршруты своего движения.

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