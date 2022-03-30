Томские кикбоксеры привезли 20 медалей с чемпионата и первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены стали обладателями 20 наград разного достоинства на прошедших в Красноярске соревнованиях по кикбоксингу. В турнирах приняли участие более 950 кикбоксеров из из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, а также из республик Хакасия, Алтай и Тыва.

Как уточняют в пресс-службе департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, победителями в разных весовых категориях стали: Матвей Лобач, Валерия Бормотова («фулл-контакт»), Андрей Скороходов, Екатерина Коблякова, Владислав Петрашов, Николай Смоян («фулл-контакт с лоу-киком»).

«Серебро» в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» взяли Полина Попова, Алина Каргина, Екатерина Ларина, Никита Ромашов, Артем Карев, Алексей Фомин. Софья Михеева заняла второе место в дисциплине «фулл-контакт», а Маргарита Новикова взяла серебро в дисциплине «лайт-контакт».

«Бронза» в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» у Кирилла Дорогова, Екатерины Гнеушевой, Данила Заева, Леонида Рыбалко и Алексея Филиппова. Спортсменов к турниру подготовили Семен Ануфриев, Иван Иконников, Виктор Лобынцев, Денис Мещеряков, Дмитрий Голдинов, Михаил Бэтрынча.

Следующие старты для томских кикбоксеров пройдут с 4 по 10 апреля в Анапе.

Об истории развития кикбоксинга в Томской области можно почитать в нашем материале.

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