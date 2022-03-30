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Фермера в Томской области обвиняют в крупном мошенничестве при получении субсидии

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Томской области стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы регионального УФСБ России. По предварительным данным, в ноябре 2019 года подозреваемый обратился в Департамент по социально-экономическому развитию села с заявлением о предоставлении ему субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства. При этом он предоставил документы, подтверждающую фиктивно завышенную стоимость модульного цеха.

Таким образом подозреваемый получил субсидию в размере чуть менее 9 млн рублей, выделенных в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области». При этом указанный модульный цех не был введен в эксплуатацию.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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