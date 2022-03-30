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В Томском районе припоселковый кедровник обследуют после сообщения о заражении деревьев

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На территории Магадаевского кедровника в Томском районе проведут лесопатологическое обследование деревьев. Поводом для него стало сообщение местного жителя в социальных сетях, сообщает Центр управления регионом со ссылкой на начальника отдела охраны и защиты лесного фонда регионального департамента лесного хозяйства Максима Егорова.

Томич пожаловался на двукратное увеличение количества зараженных деревьев с прошлого года. Он также отметил, что проблема существует уже 5 лет, но меры не принимаются.

«На территории Магадаевского припоселкового кедровника в этом году будет проведено инструментальное лесопатологическое обследование. Данные, полученные в ходе обследования, лягут в основу обоснования необходимых работ. Дело в том, что любые санитарно-оздоровительные мероприятия в припоселковых кедровниках без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства запрещены законом. Мы не можем самостоятельно что-либо делать с зараженными деревьями», — приводит словам Максима Егорова ЦУР.

Специалист также отметил, что информация об этапах борьбы с усыханием темнохвойных лесов будет появляться на официальных площадках департамента лесного хозяйства.

Магадаевский припоселковый кедровник является памятником природы. Располагается на расчлененном логами правом склоне водораздельной равнины, в нижнем течении р. Басандайка. Значительная часть кедровых насаждений отличается разновозрастным составом и включает 3 поколения кедра (30-40, 60-80 и 90-120 лет), отдельным экземплярам кедра больше 120 лет. Наиболее старые деревья (возраст более 130 лет) встречаются вблизи д. Магадаево.

На территории памятника природы обитают виды, занесенные к Красную книгу Томской области: еж обыкновенный, бородатая неясыть, обыкновенный зимородок, кандык сибирский и первоцвет крупночашечный. Кандык сибирский занесен в Красную книгу Российской Федерации.

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