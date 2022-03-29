В Томске прошли соревнования по ликвидации ЧС с автомобилем

29 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 25 марта, в Томске прошли соревнования по ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. В нем приняли участие 4 отряда федеральной противопожарной службы и специализированной пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС, сообщают в пресс-службе ведомства.

В рамках соревнований на открытой площадке была смоделирована ситуация наезда автомобиля на препятствие, в результате чего водитель и пассажир оказались заблокированы в транспортном средстве, получив при этом травмы различной тяжести.

Каждой команде, состоящей из четырех человек, предстояло на время оценить аварийную ситуацию, обесточить электросеть автомобиля, демонтировать двери и крышу, оказать первую помощь пострадавшим и доставить их к машине скорой помощи, а также ликвидировать возгорание.

Судьи оценивали уровень оказания первой доврачебной помощи пострадавшим и практические навыки работы с аварийно-спасательным оборудованием. Также учитывались скорость и аккуратное и четкое выполнение всех заданий, соблюдение техники безопасности при проведении спасательных работ, которые не позволят нанести еще больший вред здоровью участникам ДТП.

По итогам соревнований первое место заняли спасатели специализированной пожарно-спасательной части. Второе место завоевал 3-й пожарно-спасательный отряд, третье место — 4-й пожарно-спасательный отряд.

Победителям предстоит бороться за звание лучшей команды МЧС России Сибирского федерального округа на соревнованиях, которые пройдут в конце апреля в Алтайском крае.

Фото: Серафима Кузина

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