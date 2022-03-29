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Более 300 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 811 человек. 71 заболевший госпитализирован, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 125 416 случаев заболевания коронавирусом. 123 651 заболевших выздоровели, 790 скончались.

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