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Женщина пострадала при пожаре в Колпашеве

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Накануне, 28 марта, в городе Колпашево загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в мкрн. Геолог поступило в 20.19. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. В результате на 2 этаже в однокомнатной квартире в коридоре оплавился натяжной потолок, частично закоптились стены. Площадь пожара составила 6 кв. метров.

Также в результате пожара 59-летняя хозяйка квартиры получила ожоги верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.

Причина пожара устанавливается.

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