Женщина пострадала при пожаре в Колпашеве
29 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 28 марта, в городе Колпашево загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании в мкрн. Геолог поступило в 20.19. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. В результате на 2 этаже в однокомнатной квартире в коридоре оплавился натяжной потолок, частично закоптились стены. Площадь пожара составила 6 кв. метров.
Также в результате пожара 59-летняя хозяйка квартиры получила ожоги верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.
Причина пожара устанавливается.
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