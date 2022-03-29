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Томские спортсмены привезли 8 медалей чемпионата и первенства Сибири по бодибилдингу

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Томские бодибилдеры стали обладателями 8 медалей различного достоинства на прошедших 27 марта в Иркутске чемпионате и первенства Сибирского федерального округа по бодибилдингу среди молодежи.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, по итогам соревнований чемпионами Сибири стали Валерий Азуров ("пляжный бодибилдинг"), Андрей Карпенко ("бодибилдинг до 80 кг"), Анна Величевская и Валерий Азуров (номинация "фит-пара").

"Серебро" томской сборной принесли Софья Кытманова ("фитнес-бикини дебют свыше 165 см") и Анна Величевская ("фитнес-бикини до 160 см").

Бронзовые медалями у Алины Иванцовой ("фитнес-бикини юниорки"), Алексей Бачурин ("пляжный бодибилдинг"), а также фит-пары Анастасия Ковалева - Алексей Бачурин.

Спортсменов подготовил к турниру тренер Вадим Кораблев.

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