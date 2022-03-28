«Газпромнефть-Восток» развивает спортивную инфраструктуру автономных промыслов

28 марта 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На Урманском и Шингинском месторождениях в Парабельском и Каргасокском районах Томской области появились современные спортивные комплексы. «Газпромнефть-Восток» построил объекты с учетом стандартов ведущих тренажерных центров.

Как сообщает пресс-служба компания, в спорткомплексах установлен современный спортивный инвентарь для всех типов упражнений. В зданиях выделены зоны для силовых и, кардио- тренировок, а также оборудовано пространство для гимнастики и игры в настольный теннис. Площадь каждого спорткомплекса составляет свыше 150 кв. метров. Места кардио-тренировок, используемые для занятий на велобайках, гребных тренажерах и беговых дорожках, дополнительно оснащены телепанелями.

Концепция каждого спорткомплекса разрабатывалась с учетом пожеланий сотрудников промыслов. Вахтовики сами определяли необходимые им типы тренажеров для эффективных и комфортных занятий спортом после рабочей смены. В каждом спорткомплексе одновременно могут заниматься до 30 человек.

— Этот проект возник благодаря желанию людей, работающих на наших активах, и пониманию того, что спорт — это жизнь. Это без преувеличения уровень очень хорошего фитнес-комплекса в городе. Оборудование подобрано индивидуально, с возможностью технического обслуживания на автономном месторождении. Сейчас на Урмане и Шингине есть все для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме! , — отметил Дмитрий Ярчинский, исполняющий обязанности генерального директора «Газпромнефть-Востока».

К открытию новых спорткомплексов на Урманском и Шингинском месторождениях были проведены соревнования, в которых приняли участие как сотрудники промыслов, так и представители подрядных организаций.

— Команда нашего промысла не раз становилась победителем и призером корпоративных спартакиад и областных соревнований в разных видах спорта. Поэтому я уверен на 100%, что зал пустовать не будет: двери открыты не только для наших сотрудников, но и для наших партнеров из подрядных организаций, — сообщил Дмитрий Корунец, начальник нефтегазодобывающего промысла «Газпромнефть-Востока».

В свою очередь, Никита Кущев, старший механик нефтегазодобывающего промысла №2 «Газпромнефть-Востока», так прокомментировал открытие:

— Теперь наш спорткомплекс можно по праву назвать уникальным: второго такого на месторождениях в Томской области нет, это я знаю точно! Размещенное здесь оборудование подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Думаю, многие мои коллеги станут частыми посетителями этого спорткомплекса с большими возможностями!

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