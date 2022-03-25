Завтра в Томске открывается выставка современного искусства о любви к себе, другому и миру

25 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 26 марта, в Томске состоится торжественное открытие выставки современного искусства «LOVE» от команды ZEN. Томичи смогут увидеть работы более 50 художников из Томска, Новосибирска, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Великих Лук и других городов.

Как уточняют организаторы, тема выставки — любовь к себе, любовь к другому человеку, любовь к миру.

«В основу концепции легла мысль Эриха Фромма о том, что любовь — это не просто чувство, это — активное действие, — отмечают организаторы. — В галерее посетителю предлагается пройти путь через 3 основных зала: от яркой влюбленности и сильной любви к другому человеку, через разочарование и разбитое сердце к любви к себе и, как итог, любви ко всему миру».

Помимо арт-объектов гостей ждут медитативные практики, маленькая мета-вселенная в зоне VR и территория для выражения своих мыслей.

В рамках открытия выставки состоятся фуршет, живой перфоманс от Якова Бельского, посещение выставки с комментариями от создателя и куратора. Ночью гостей ждет большая вечеринка. Также в рамках работы экспозиции пройдет серия мероприятий: лекции о современном искусстве, художественные мастер-классы, телесные и перформативные практики. С полным списком событий можно ознакомиться здесь.

Выставка начнет работу 26 марта в 19.00, а закончится 23 апреля. Посетить ее можно будет со среды по воскресенье с 16.00 до 22.00 в ZEN GALLERY по адресу пр-т Ленина 111 (Особняк купца Второва).

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