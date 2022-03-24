Томичей приглашают отпраздновать День рождения Ван Гога

24 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

В среду, 30 марта, Томский областной краеведческий музей отпразднует День рождения Винсента Ван Гога тематическим мероприятием, сообщают организаторы.

Для посетителей с 10.00 до 20.00 будет работать фотозона в стиле Ван Гога и арт-маркет. Его участниками стали мастерская стекла «Грани Olli», арт-студия Master Art, художник по ткани Анастасия Плотникова и создатель авторских кукол Маргарита Гришаева.

Кроме того, в рамках мероприятия в 14.00 психиатр и сексолог Марина Васильева проведет экскурсию «На грани безумия: Ван Гог и его болезни», а экскурсовод и директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова в 18.00 расскажет о мифах вокруг знаменитого живописца.

Стоимость авторских экскурсий составляет 700 рублей, требуется предварительная покупка билетов по ссылкам: «На грани безумия: Ван Гог и его болезни», «Мифы о Ван Гоге».

Томичи также смогут посетить экспозицию «Неизвестный Ван Гог». На выставке представлены как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные, но не менее интересные картины. Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждого произведения. Купить билеты можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: