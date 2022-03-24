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На днях томичей ждут снег и порывистый ветер

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Завтра и послезавтра, 25 и 26 марта, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, ухудшение видимости при осадках, порывы ветра до 22 м/с. На дорогах местами снежные заносы, гололед», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, при движении возле слабо закрепленных конструкций. Также необходимо соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 5°С.

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