Томских школьников приглашают на День открытых дверей в ТПУ

В воскресенье, 27 марта, в Томском политехническом университете состоится День открытых дверей для школьников. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, а самые активные его участники могут рассчитывать на мерч вуза, ценные подарки и дополнительные баллы при поступлении, сообщает пресс-служба ТПУ.

«День открытых дверей онлайн в Томском политехе пройдет в формате викторины. Мы выбрали этот формат, чтобы как можно больше школьников в игровой и легкой форме смогли познакомиться с нашим вузом. Для самых активных участников мы подготовили ценные призы, например, дополнительные баллы при поступлении в ТПУ. Проходите миссию и становитесь инженерами, ведь они нужны миру», — говорит ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич.

На Дне открытых дверей абитуриенты смогут познакомиться с историей ТПУ, направлениями подготовки и лабораториями вуза, а также поучаствовать в интеллектуальной игре. Школьникам предстоит ответить на вопросы о символике вуза или его знаменитых выпускниках. За каждый правильный ответ старшеклассникам будут начисляться баллы.

Первые 30 участников, набравшие максимальное количество баллов, смогут получить до семи дополнительных баллов при поступлении в Томский политех и мерч вуза. Школьники, занявшие с первого по третье место в общем зачетном рейтинге, также смогут побороться за ценные подарки от организаторов.

На День открытых дверей приглашаются школьники старших классов. Чтобы принять в нем участие необходимо зарегистрироваться, а после перейти по полученной ссылке. Начало в 16.00.

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