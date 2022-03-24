В Томской области пожарные спасли мужчину из горящего дома
Накануне вечером, 23 марта, в Колпашево загорелся жилой дом на ул. Мирной, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 20.11. Загорелось возле оконного проема. Огонь быстро перешел на наружную часть дома. К приезду пожарных горела внешняя стена, огонь уходил на крышу. Соседи сообщили огнеборцам, что в доме живет маломобильный пожилой мужчина.
Звено газодымзащитной службы обнаружило хозяина квартира на полу в кухне. Он был в сознании, но тяжело дышал и уже не мог передвигаться самостоятельно. В итоге пожарные эвакуировали его из дома и передали врачам «скорой». Мужчина получил легкое отравление продуктами горения и отказался от госпитализации.
В результате пожара снаружи обгорела стена дома, частично обгорела деревянная обрешетка крыши. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работали 2 единицы техники и 6 человек.
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