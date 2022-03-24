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Томские спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства Сибири по MMA

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Томские бойцы стали обладателями медалей различного достоинства на прошедших в Бердске чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов. Томскую область представляли 20 человек. «Золото» в возрастной категории 14-15 лет взяли Данил Михеев (ММА ДОСААФ) и Захар Николюк (клуб смешанных единоборств «Федерация боевого самбо»). У Ярослава Новикова (клуб «Федерация боевого самбо») — второе место.

Среди спортсменов в возрасте 16-17 лет Рамин Сейфуллаев (ММА ДОСААФ) стал бронзовым призером. Также третье место в возрастной группе 18-20 лет занял Алексей Соловьев, представляющий клуб «Гроза».

В категории 18+ золотую медаль завоевал Данила Царев из клуба «Оберег». «Бронза» у Вячеслава Мальцева и Анатолия Панго. Спортсмены представляли клубы «Аурум» и «Баграм» соответственно.

Победителей и призеров к состязаниям подготовили Иван Гривцов, Николай Коростов, Максим Вагин, Ваче Асланян, Виталий Доронкин, Вячеслав Овчинников и Минис Мухамадиев.

Об истории развития ММА в Томской области можно почитать в нашем материале.

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