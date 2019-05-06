История наших побед.

ММА: бороться и бить

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

Люди издревле выясняли, кто сильнее. Для это использовались как варварские методы меча и топора, так и более цивилизованные состязания с заранее определенными правилами.

В античной Греции бойцы на арене состязались, совмещая борцовские и ударные техники. Так родился панкратион — один из прародителей смешанного боевого искусства, более известного под аббревиатурой ММА. О том, как зародился этот спорт, как пришел в Томск и почему ММА — это не бои без правил, как их иногда называют, в новом выпуске рубрики «История наших побед».

Истоки

MMA — Mixed Martial Arts (смешанные боевые искусства) начинают свою историю еще до нашей эры — об этом говорят памятники античности. На множестве статуй и барельефов изображены бойцы, сошедшиеся в поединке по правилам панкратиона. Однако как вид спорта ММА оформился только в конце XX века.

При этом демонстрации своего рода смешанных боев проходили и в конце XIX века. Следы смешанных единоборств находятся и в творчестве Конан Дойла — доктор Мориарти владеет неким «баритсу», что отсылает к реально существующей в то время в Англии школе единоборств под названием «бартисту», совмещающей европейские и азиатские стили. К слову, на Востоке также любили смотреть смешанные бои: например, борец против боксера.

Позже на западе появился рестлинг с красочными постановочными «боями без правил». Идею смешения стилей постулировал и легендарный Брюс Ли в своем «Джиткундо» (многим позже его признают одним из отцов ММА). Еще один из предков ММА родом из СССР — это самбо.

Чемпионат и Первенство Томской области по ММА — 2017 год Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

Первые ажиотажные бои по смешанным правилам проходили в Японии в 1970-х. В одном из них даже принял участие легендарный Мохаммед Али. Правда, тот бой вышел не совсем зрелищным: оппоненту известного боксера разрешили подключать ноги только в том случае, если он будет стоять на полу на одном колене. В итоге Али нанес всего шесть ударов — его противник Кандзи «Антонио» Иноки попросту не подпускал боксера лоу-киками, находясь на полу. Бой закончился ничьей и травмированными ногами Мохаммеда.

Мировой расцвет ММА начался в 90-х. Особой популярностью смешанные бои пользовались в США и Японии. Именно там появились первые организации — промоушены — занимающиеся организацией, проведением и освещением боев. Одна из крупнейших подобных организаций Японии — RINGS — открыла миру многократного чемпиона мира по ММА, создателя российской федерации этого вида спорта — Федора Емельяненко.

Дар «Последнего императора»

Кубок Томской области по СБЕ ММА 2015 Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

В России ММА был признан официальным видом спорта лишь в 2012 году. Он не получает программного финансирования и развивается, в основном, за счет промоушенов и энтузиастов.

«ММА в Россию привез и аккредитовал как вид спорта Федора Емельяненко. До этого ММА называли „боями без правил“ и каждый понимал это, как хотел. Наконец-то, появились правила, начали присваиваться высшие спортивные и массовые разряды», — рассказывает старший тренер клуба «Аурум» и вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства Томской области Максим Вагин.

После регистрации ММА как вида спорта Емельяненко со своей командой отправился в своеобразное паломничество по регионам РФ, чтобы подготовить тренеров. Подвижники, в число которых вошли спарринг-партнеры именитого бойца, специалисты по спортивной психологии, физиологии, и дали целую серию семинаров. К участию в них приглашали всех желающих. Необходимо было только соответствовать нескольким критериям: иметь спортивный разряд по борцовским или ударным дисциплинам, высшее педагогическое образование и не иметь судимости. На этих семинарах команда Емельяненко в течение недели подробно знакомила тренеров со всеми аспектами и нюансами смешанного боевого единоборства, как вида спорта.

Максим Вагин (второй справа) на тренерском семинаре под руководством Федора Емельяненко Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

«На семинарах рассказывали, чем ММА отличается от панкратиона и армейского рукопашного боя, в чем специфика тренировки по ММА, — вспоминает Максим Вагин. — Мы жили и познавали ММА глазами Емельяненко. Он видел иностранных бойцов, дрался с ними. И знания методиста такого уровня для нас было настоящим прорывом. Федор открыл нам глаза на совершенно другой вид спорта».

Наш регион представляли двое — Александр Феофанов и Максим Вагин. Они съездили на семинар, который проходил в Кемеровской области.

«Ребятам в регионах было сказано: делайте свои федерации, вступайте в союз ММА России, формируйте свои судейские корпуса. Александр был президентом федерации армейского рукопашного боя. Я в тот период увлекался ММА, смотрел какие-то видео. У меня был черный пояс по карате шотокан. И мы вдвоем поехали. Мы подходили под суровые критерии „Последнего императора“ и обладали желанием развивать ММА в Томской области», — вспоминает Максим Вагин

Батма Даржо Будаев, воспитанник Максима Вагина, 2013 год, Новосибирск Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

Вернувшись в Томск, Вагин и Феофанов аккредитовали ТРОО «Федерация смешанного боевого единоборства ММА». В обязанности федерации входило проведение Чемпионата и Кубка области. Первые официальные состязания состоялись в 2014-м году. Победители в каждой из 6 весовых категорий — всего 12 человек — представляли регион на уровне Сибирского федерального округа.

Максим Вагин (слева) на соревнованиях в 2013 году Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

В том же году томич Максим Вагин победил на этом этапе и выступил на всероссийском уровне. В следующем году он почти повторил свое достижение, став вторым на чемпионате Сибири. На сегодняшний день, к сожалению, никто из томских спортсменов-любителей не смог повторить этот результат. Однако не так давно — в начале марта 2019 года — Антон Приходько, выходец из спортивного самбо, выиграл чемпионат России по ММА среди студентов. Ранее он был чемпионом России среди студентов-медиков по дзюдо, откуда перешел в ММА, где его встретил Максим Вагин.

«С Антоном мы провели титаническую работу. Коснувшись буквально всех аспектов его борцовской специфики, трансформируя его базовые навыки борца под современный ММА. Эта победа в равной степени красит вклад замечательного вида спорта САМБО и была бы невозможна без грандиозного вклада первых тренеров спортсмена», — вспоминает Максим Вагин.

Развивалось все достаточно быстро. Первый состав набирали просто — ура, ребята, чемпионат области по ММА, первые-вторые номера получат возможность представлять регион на уровне СФО. Какого-то отбора на чемпионат в Томске не было. Работало естественное чувство самосохранения. Из тех спортсменов, которые выступали на этом чемпионате, не было новичков. Все немножко били, боролись. Не было такого, чтобы парень работал продавцом в «Ярче» и вдруг решил подраться. Это была бы интересная история, но так не бывает", — считает Максим Вагин.

Он также отмечает, что сейчас интерес к смешанным единоборствам как любительскому виду спорта спал.

«В 2013 году на всех углах начали писать — преподаю ММА. Поначалу наплыв, теперь народу стало меньше. Мне бывает звонят и спрашивают, сколько я получу за бой? Пытающихся заработать на своих умениях драться много больше, чем желающих за это платить. Пока в России бойцы ММА получают не так много, как их зарубежные коллеги», — рассказывает Максим Вагин.

Некровавый спорт

Со времен своих прародителей ММА претерпел значительные изменения. Они касались как места проведения (от клетки к рингу), так и самих правил ведения боя. Делалось это в угоду зрелищности состязания и снижения травматизма среди бойцов. Таким образом промоутеры пытались уйти от стереотипа о боях без правил. Так, с 90-х в ММА ввели деление по весовым категориям, сделали обязательным использование перчаток и ограничили бои по времени. Также было введено ограничение на ряд приемов: во всех версиях запрещены удары в пах, горло, по затылку и позвоночнику, укусы, тычки в глаза, выкручивание малых суставов (например, пальцев рук) и так называемые «рыболовные крючки».

Введение правил привело к тому, что травматизм в «кровавом спорте» вышел на уровень других бросково-ударных видов. То есть серьезные травмы случаются в ММА примерно с той же частотой, как в других единоборствах.

Чемпионат и Первенство Томской области по ММА, 2017 год Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

При этом, как и в других зрелищных дисциплинах, бойцов стоит разделять на любителей и профессионалов. Первые выступают ради спортивного опыта, вторые — зарабатывают на своих боях деньги.

«Во всем мире это поставлено на коммерческие рельсы. Теперь и в России появились крупные промоушены: ACА, Fight Nights, M-1», — считает Максим Вагин.

Заниматься ММА можно с 7 лет. Верхней границы по возрасту не существует. Любителю необходимо будет купить себе шорты, футболку, специальные перчатки, бинты, ракушку и капу.

Кубок Томской области по СБЕ ММА, 2015 год Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

«В зал может прийти любой человек. Если он адекватный — я его возьму. По методике нам запрещено тренировать людей с психическими отклонениями. Когда человек приходит, мы с ним беседуем: как зовут, занимался — не занимался, откуда о нас узнал. Так получаешь общую информацию о состоянии сознания человека. Как человек говорит, так, чаще всего, он и думает. Отморозь всякая просто ко мне не ходит, — рассказывает Максим Вагин. — Противопоказания есть, но они все в голове — есть проблемы с позвоночником, нельзя бороться и поднимать тяжести — боксируй. Слабо видишь — приходи ко мне на борьбу. Хуже не станет, если соблюдать технику безопасности, слушать тренера и не совершать глупостей».

Ко мне начал ходить один блогер, и уже после второй тренировки орал в интернете, что он готов сразиться со своими хейтерами по правилам ММА. Как-то после занятия его пришли бить сразу восемь человек. Я выхожу, а его за грудки таскают. Думаю, случится непоправимое, нафиг мне такой хайп. Предлагаю: «Давайте, вы тогда его побьете один на один в перчатках». Они говорят: «А зачем? Он какой-то боец, мы не хотим с ним драться по правилам ММА, давайте мы тут ему навешаем». Я говорю: «Толпой я бить его не дам. Что вам надо от этого дурачка?» — «Чтобы извинился». Он сказал им: «Простите, это все ради хайпа». Вопросов нет, они его отпустили. Я им подарил по две бесплатных тренировки. В итоге из этих 8 человек ко мне пришли двое, провели несколько боев, регулярно занимаются. И вот таким глупым способом блогер привел в наш спорт людей, которые сейчас считаются перспективными спортсменами-новичками.

При этом новичка никто не будет заставлять драться, но при желании он сможет поработать в паре с разрядником, чтобы понять все нюансы и огрехи своей подготовки. Все зависит от его направленности, ММА можно заниматься и как физкультурой. Здесь также дают необходимую для бойцов физическую нагрузку, которая позволит поддерживать тело в тонусе. Однако это не единственный плюс занятий ММА.

Турнир им.святого князя Александра Невского, Новосибирск, Кузнецов Артем (сверху), Роман Савельев (боец), Максим Вагин (справа) Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

«Если ты в своих занятиях выйдешь хотя бы на уровень второго-первого разряда, то ты смело все конфликты сможешь решать на словах, так как будешь уверен, что в случае перехода конфронтации в агрессивное русло окажешься сильнее оппонента. За тренировку у меня люди проводят примерно по 8 раундов, они дрались сегодня больше, чем многие за всю свою жизнь. Чтобы получить минимальный уровень подготовки, нужно тренироваться 3-4 месяца. Тогда ты сможешь адекватно встроиться в какую-то конфликтную ситуацию, которая не вышла за рамки разумного», — отмечает Максим Вагин.

В плане ММА от других регионов Томская область отличается тем, что здесь при поддержке департамента проводятся соревнования не только для опытных бойцов, но и для новичков. Два таких турнира носят названия «Новогодний дебют» и «Весенний ринг».

"Это наше, томское, изобретение. Мы специально не пускаем на эти турниры ребят с боями, чтобы дать новичкам расти. Для разрядников есть Кубок и Чемпионат, а также различные выездные турниры, коими славится Сибирь», - рассказывает Максим Вагин.

Кубок Томской области по СБЕ ММА, 2015 год Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

«Боец ММА включает в себя пять критериев — это ударка в стойке, борьба в стойке, борьба в партере, ударка в партере, борьба в партере, пятый элемент — совмещение всего этого. Ты можешь походить на тайский бокс, греплинг, борьбу, самбо, дзюдо и т. д. Потом совместить это каким-то образом у себя в голове и выйти на бой. Тебя могут зарегистрировать на наш турнир. Но бойцом ММА ты станешь только после того, как проведешь несколько боев по правилам ММА. Чтобы этот опыт был комфортным, рекомендуется выбирать специалистов в этом деле, — считает Максим Вагин — Нельзя рассказать, что такое ММА, но можно показать. Чтобы понять, нужно надеть перчатки, поготовиться, побороться, побоксировать, выйти в ринг — это не сложно».

Текст: Егор Хворенков

Фото: из архива спортивного клуба единоборств АУРУМ

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