Самусьский судозавод к лету спустит на воду первые баржи для Енисейского пароходства

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива издания

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ, входит в холдинг ЗАО «Сибирский центр логистики», СЦЛ) закончит строительство первых двух морских барж для АО «Енисейское речное пароходство» (контролируется ГМК «Норникель») к концу мая, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на совладельца СЦЛ Владимира Кноля, семье которого принадлежит 50% СЦЛ.

По его словам, санкции и экономическая ситуация в стране на скажутся на сроках изготовления первых барж из-за того, что металл и комплектующие для них были закуплены заранее. Вместе с тем стоимость изготовления остальных восьми барж может увеличиться из-за роста цен на металл, уточнил Кноль.

«Подорожал металл, якорные цепи, якоря... Понятно, что ценник на производство барж возрастет, однако, говорить о корректировках контракта еще рано», — сказал совладелец компании.

Ранее сообщалось, СССРЗ в июле 2021 года заключил контракт с Енисейским пароходством на изготовление 10 морских барж. Стоимость контракта составляет около 1,5 млрд рублей.

Кноль добавил, что для производства морских барж Самусьский судозавод почти не использует импортные комплектующие, и санкции не скажутся на деятельности предприятия.

«Некоторые запчасти, очень малую часть, мы импортируем из Китая, но и их при желании можем изготавливать сами», — отметил он.

Енисейское речное пароходство — самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. тонн. ГМК «Норильский никель» принадлежит 100% обыкновенных акций (81,91% уставного капитала) компании.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности предприятия были модернизированы в конце 1980-х годов. Предприятие входит в холдинг «Сибирский центр логистики».

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе, ООО «Речной порт Нижневартовск», ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод».

Согласно материалам Томскпромстройбанка, одним из акционеров которого является ЗАО «Сибирский центр логистики», холдингом СЦЛ в равных долях владеют Владимир Прец (через ООО «УК Актив») и генеральный директор СЦЛ Антон Кноль, сын Владимира Кноля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: