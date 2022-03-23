Менее 500 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 470 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 816 человек. 56 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 123 387 случаев заболевания коронавирусом. 118 327 заболевших выздоровели, 782 скончались.

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