Менее 500 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 470 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 816 человек. 56 заболевших госпитализированы, двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 123 387 случаев заболевания коронавирусом. 118 327 заболевших выздоровели, 782 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: