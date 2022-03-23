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Комиссия томской гордумы поддержала решение о присвоении Коммунальному мосту Томска имени Егора Лигачева

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На прошедшем сегодня, 23 марта, заседании комиссии по регламенту городской Думы Томска депутаты поддержали решение о присвоении Коммунальному мосту имени известного советского и российского государственного деятеля Егора Кузьмича Лигачева.

Как сообщает Tomkpolit, далее вопрос будет рассмотрен на очередном собрании думы, которое состоится 5 апреля.

Напомним, саму инициативу предложил председатель томской гордумы Чингис Акатаев. Ранее её поддержала думская комиссия по регламенту и правовым вопросам. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер направил соответствующий проект решения на согласование в Думу города.

Егор Лигачёв родился в 1920 году. В 1965–1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985–1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР в период Перестройки он отстаивал позицию сохранения в стране однопартийной системы. Запомнился как автор крылатой фразы «Борис, ты не прав», сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

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