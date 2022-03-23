Директора томского медцентра подозревают в организации канала незаконной миграции в Россию

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело о незаконной миграции, организованной руководителем и сотрудниками одного из медцентров Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Директор одного из медицинских центров города Томска за денежное вознаграждение через посредника сбывал иностранным гражданам фиктивные документы о необходимости медицинской диагностики и лечения. На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались пересечь государственную границу», — говорится в пресс-релизе.

В медицинском центре обнаружили средства вычислительной техники и заполненные справки-приглашения.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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