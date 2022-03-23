Томские спортсмены отличились на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2022 // Фото: depms.ru

Томские тяжелоатлеты привезли пять медалей с XXII Всероссийского турнира по тяжелой атлетике, посвященного памяти тренера РСФСР Б.А.Шесталюка, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Сургуте и собрал более 200 спортсменов из 12 регионов. Томичам удалось завоевать «золото», три «серебра» и «бронзу».

Так Дмитрий Стрига, тренер детско-юношеской спортивной школы «Победа», спортсмен Томской области спортивной школы олимпийского резерва, в весовой категории 81 кг одержал победу с результатом 296 кг в двоеборье.

Тренер-преподаватель ТГУ и спортсмен ТО СШОР Александр Егоров стал вторым в весе 73 кг. Студент ФФК ТГУ Александр Рытов, представляющий детско-юношескую спортивную школу «Янтарь» и ТО СШОР, также взял «серебро» в весе 96 кг. Сумма 310 кг (140 кг в рывке и 170 кг в толчке) позволила Александру выполнить норматив мастера спорта России. Ещё один студент ФФК ТГУ Сергей Жилин, выступавший в супертяжелой весовой категории, также занял второе место и выполнил норматив мастера спорта РФ (325 кг в сумме).

Единственная представительница томской женской команды Дарья Мелешко, выступая в весовой категории 76 кг, подняла 150 кг в сумме и выиграла бронзовую медаль.

Медалистов к соревнованиям подготовили тренеры: Александр Егоров, Дмитрий Стрига, Михаил Михайлюк, Григорий Антонов и Александр Большой

«Считаю выполнение сразу двух мастеров спорта большим успехом для томской тяжелой атлетики. Хочется отметить, что последний раз у нас выполнение МС было в 2019 году. Впереди у нас несколько важных стартов и мы рассчитываем на то, что стать мастерами спорта в этом году смогут еще два спортсмена — Денис Дедушев и Сергей Рябко», — отметил председатель федерации тяжелой атлетики Томской области Александр Большой.

Теперь томских спортсменов ждет чемпионат Томской области, который пройдет в апреле. В мае состоится чемпионат Сибирского федерального округа, который для взрослых спортсменов станет отбором на чемпионат России, а для юношей — на финал Спартакиады учащихся.

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