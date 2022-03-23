«Пятёрочка» продолжает набирать персонал

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: компания «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает набор линейного персонала в розницу и распределительные центры по списку актуальных вакансий. Также компания внедряет программу ускоренного обучения и адаптации в продуктовом ритейле и внедряет инструкции по приёму на работу беженцев в городах временного проживания.

Как сообщают в «Пятёрочке», набор специалистов на массовые должности идет в штатном режиме. Компания планирует поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы — в частности, принять беженцев или сотрудников организаций, которые приостановили свою деятельность. Они могут устроиться на должности продавцов-кассиров, администраторов, заместителей директора магазина, операторов складов, водителей электроштабелера, а также на другие массовые позиции. Тем, кто имеет опыт работы управления, могут предложить позиции директора магазина.

Чтобы кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики продуктового ритейла «Пятёрочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения. В основном, сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнер», запущенном внутри сети. Его суть в том, что магазин при такой модели работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора — как собственники бизнеса, только внутри большой компании, с расширенными полномочиями, например, могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые акции и так далее. Запуск программы планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнёров будет уже 1000.

«Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ритейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача — обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на „Пятёрочке“ сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.

Фото: предоставлено компанией «Пятёрочка»

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