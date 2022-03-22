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РЖД отменил масочный режим в поездах дальнего следования

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Компания «РЖД» отменила обязательное ношение масок в поездах дальнего следования и на вокзалах. Однако ограничения продолжают действовать в Томской области.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог», — говорится в телеграм-канале компании.

Кроме того, отменяется обязательное требование о замере температуры тела пассажиров в ходе поездки на поезде. Также им больше не нужно будет носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

«Мы по-прежнему продолжим осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям (двери, ручки, поручни и т.д.)», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям АО «РЖД», требование носить маски в поезде носит рекомендательный, но не обязательный характер. В случае пригородных поездов и пригородной инфраструктуры вопрос об обязательном соблюдении масочного режима регламентирует местный перевозчик. В Томской области эту функцию выполняет «Кузбасс-пригород». В свою очередь представитель этой компании рассказал «Томскому Обзору», что обязательное ношение масок в Томской области не отменялось, в отличие от Кемеровской области, где режим ограничений уже ослаблен.

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