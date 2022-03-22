Томский аэропорт «Богашево» скорректирует проект строительства нового терминала из-за санкций

22 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива

Проект нового терминала томского аэропорта «Богашево» будет скорректирован из-за санкций и повышения цен на стройматериалы, заказчик ООО «Аэропорт Томск» и подрядчик ООО «Холдинговая компания «Новолекс» подготовят измененную документацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Шатурного журналистам во вторник.

«С учетом того, что мы живем в условиях санкций, провели переговоры с заказчиком и подрядчиком и договорились, что в течение двух-трех месяцев они подготовят предложения по корректировке проекта, по замене оборудования и по ценовым параметрам. Будем надеяться, что конструктив не сильно изменится, но будут определенные изменения, которые нужно будет провести через экспертизу», — сказал Шатурный.

По словам директора по строительству компании «Новолекс» Павла Прокопьева, все строительные работы идут согласно графику. Подрядчик уже подобрал аналоги и проработал логистику для тех материалов, с которыми возникли сложности.

«С заказчиком прорабатываем и утверждаем (изменения — ИФ). Пока позиций, которые нельзя было бы завезти, не выявлено», — сказал Прокопьев.

Как сообщалось, проект нового терминала «Богашево» предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО «Аэропорт Томск». Подрядчик — ООО «Холдинговая компания «Новолекс», которое предложило выполнить работы за 2,45 млрд рублей. Строительство терминала должно завершиться не позднее марта 2023 года.

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров.

Аэропортом управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: