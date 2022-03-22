Первый инженерный квиз на кубок ТПУ пройдет в Томске

В апреле Томский политехнический университет впервые проводит инженерный квиз для одиннадцатиклассников из Томска, области и опорных школ вуза в других регионах Сибири. Главным призом станет кубок ректора университета. А еще победители и финалисты квиза получат дополнительные баллы при поступлении в ТПУ, сообщает пресс-служба вуза.

Квиз будет полностью посвящен инженерной тематике. Он пройдет в апреле в три тура. Первый — 2-9 апреля, второй — 23 апреля, финал состоится 11 мая, в день рождения Томского политеха.

«Инженер — это не профессия, это образ мышления, позволяющий создавать нечто новое. Ведь все вокруг когда-то было придумано и сделано инженерами — от ручки до спутника. А чтобы создавать, нужно быть любопытным, умным, гибким, с широким кругозором. Сегодня миру как никогда нужны люди с такими качествами — миру нужны инженеры, — говорит и.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев. — ТПУ в этом году решил впервые провести масштабное интеллектуальное инженерное соревнование между школьниками, потому что нам важно поддерживать сообщество любопытных и талантливых людей. Именно таких мы и ждем в ТПУ».

Участие в квизе командное. В каждой команде должно быть по шесть человек. Все участники команды, занявшей первое место, получат восемь дополнительных баллов при поступлении в ТПУ. Участники команды, занявшей второе место, — семь баллов, за третье место игроки получат шесть баллов.

Ожидается, что в квизе примут участие 56 команд, а это более 300 школьников.

Регистрация на квиз уже стартовала на сайте мероприятия. Зарегистрироваться можно до 29 марта. Для участия нужно собрать команду участников от школы из учеников 11-х классов. И до 29 марта включительно нужно заполнить электронную форму регистрации, прикрепить файл с согласием родителей (законных представителей) участников на обработку персональных данных (ссылка на скачивание согласия). Этот шаг выполняет педагог, регистрируя всех участников.

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