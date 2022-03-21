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В начале апреля жителей части домов Октябрьского района Томска ждет отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду график отключения когда снова включат В начале апреля жителей части домов Октябрьского района Томска ждет отключение воды

Через две недели, 4 апреля, жители части домов Октябрьского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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