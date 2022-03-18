На месте бывшей карандашной фабрики в Томске начнут строительство отеля в марте

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2022 // Фото: РИА Томск

Строительство гостиничного комплекса на территории бывшей карандашной фабрики в Томске может начаться уже в конце марта. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на главу холдинга «Сибагро» Андрея Тютюшева.

Рабочие начали расчищать площадки под будущее строительство. Предполагается, что место сети Mariott, прекратившей деятельность в России, может занять другая франшиза.

По словам Андрея Тютюшева, проектные работы практически завершены.

«Строители уже зашли, расчищают площадки. Можно сказать, стройка началась», — сказал Тютюшев.

Ранее сообщалось, что земельный участок площадью 14,7 га, на которой находится здание бумажной фабрики купца Горохова, принадлежит ООО «Аграрная группа — Капитал», которая подконтрольна Андрею Тютюшеву. Историческое здание приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 9 марта 2022 года было исключено из списка выявленных объектов культурного наследия.

В планах собственника — развитие территории как общественно-делового квартала. В старом производственном здании новые владельцы планировали разместить пятизвездочный отель Tribute portfolio by Marriott, а по соседству построить 14-этажный четырехзвездочный Courtyard by Marriott.

Здание бывшей карандашной фабрики было построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

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