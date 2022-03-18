Бензовоз загорелся на томской трассе
18 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 18 марта, в Томске на Богашевском тракте загорелся бензовоз Volvo, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в районе поселка Апрель поступило в 14.16. К приезду пожарных кабина грузовика была охвачена огнем.
Сотрудники МЧС перекрыли движение транспорта на данном участке и ликвидировали пожар до возгорания цистерны. Пострадавших нет.
На месте работали 2 единицы техники и 11 человек.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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