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Бензовоз загорелся на томской трассе

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Сегодня, 18 марта, в Томске на Богашевском тракте загорелся бензовоз Volvo, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в районе поселка Апрель поступило в 14.16. К приезду пожарных кабина грузовика была охвачена огнем.

Сотрудники МЧС перекрыли движение транспорта на данном участке и ликвидировали пожар до возгорания цистерны. Пострадавших нет.

На месте работали 2 единицы техники и 11 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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