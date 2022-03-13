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Томич хотел пригласить девушку в кино, но в итоге потерял более 60 тыс. рублей

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В Томске местный житель стал жертвой мошенников и лишился более 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в одной из популярных соцсетей. Во время общения томич предложил незнакомке познакомиться поближе. Она согласилась и пригласила мужчину в кино, отправив ссылку на сайт «кинотеатра». Томич перешел по ссылке, ввел данные своей карты для оплаты двух билетов. Однако на сайте отобразилась ошибка оплаты. Мужчина повторил ввод, тогда ему пришло уведомление о нескольких списаниях денежных средств в общей сумме более 8 тыс. рублей.

Мужчина вновь написал девушке и сообщил о списаниях. Собеседница порекомендовала обратиться в службу поддержки сайта. Томич вновь перешел по ссылке и написал о произошедшем в част поддержки. Для возврата денег мужчине также прислали специальную ссылку. Перейдя по ней мужчина вновь указал данные своей банковской карты. После он обнаружил, что с его счета списали более 52 тыс. рублей. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, которые направили его на поддельный сайт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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