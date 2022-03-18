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Пожилая женщина пострадала при пожаре в томском поселке

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Накануне, 17 марта, в Томске загорелся бревенчатый жилой дом пос. Угольный, 5а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 15.22. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем, пожар мог перекинуться на соседнее здание. Из охваченного пламенем строения удалось эвакуировать 2 газовых баллона.

В результате пожара 79-летняя хозяйка дома получила термический ожог тела и была госпитализирована в ожоговое отделение Областной клинической больницы.

Пожар удалось ликвидировать в 16.28. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри и снаружи. Также сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 68 кв. метров.

На месте работали 3 единицы техники и 17 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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