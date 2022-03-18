18+
18+

Завтра в Томске впервые стартует книжная ярмарка издательства МИФ

Книги, Томские новости, выставка ярмарка миф издание Завтра в Томске впервые стартует книжная ярмарка издательства МИФ

В субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, в Международном культурном центре Томского политеха впервые пройдет книжная ярмарка издательства МИФ.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия томичи смогут познакомиться с книжными новинками, найти редкие экземпляры, пополнить библиотеку и пообщаться с представителями издательства.

Всего на ярмарке будет представлено более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Гости мероприятия смогут найти литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

Отмечается, что на площадке‌ ‌будут‌ ‌маски,‌ ‌перчатки‌ ‌и‌ ‌санитайзеры,‌ ‌а‌ ‌также‌ ‌контроль‌ ‌за‌ ‌количеством‌ ‌людей‌ ‌в‌ ‌зале‌.

Ярмарка будет работать два дня с 11.00 до 20.00. Посетить её можно по адресу ул. Усова, 13в.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Книги

«Нам всегда казалось, что мы можем изменить мир». Интервью с главным редактором издательства «КомпасГид» Мариной Кадетовой

9 марта 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

16 марта 2022
Томские новости

Томские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

22 февраля 2022
Томские новости

Эксперты ожидают благоприятный сценарий ледохода в Томской области

22 февраля 2022
Томские новости

Ресторанный комплекс «Венский Двор» выставлен на продажу в Томске

9 марта 2022
Томские новости

Томский Street Vision X могут перенести на осень

15 марта 2022
Томские новости

Томские компании будут наращивать экспорт в Среднюю и Восточную Азию — региональные власти

10 марта 2022
Томские новости

Работы на поврежденном участке водопровода в Томске планируют закончить к 16.00

15 марта 2022
Томские новости

В выходные в Томске выявили более 60 нарушений масочного режима в супермаркетах

21 февраля 2022