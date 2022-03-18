Завтра в Томске впервые стартует книжная ярмарка издательства МИФ

18 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, в Международном культурном центре Томского политеха впервые пройдет книжная ярмарка издательства МИФ.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия томичи смогут познакомиться с книжными новинками, найти редкие экземпляры, пополнить библиотеку и пообщаться с представителями издательства.

Всего на ярмарке будет представлено более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Гости мероприятия смогут найти литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

Отмечается, что на площадке‌ ‌будут‌ ‌маски,‌ ‌перчатки‌ ‌и‌ ‌санитайзеры,‌ ‌а‌ ‌также‌ ‌контроль‌ ‌за‌ ‌количеством‌ ‌людей‌ ‌в‌ ‌зале‌.

Ярмарка будет работать два дня с 11.00 до 20.00. Посетить её можно по адресу ул. Усова, 13в.

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