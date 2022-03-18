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Русснефть вновь создала структуру для разработки Средне-Васюганского месторождения

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ООО «Томская нефть» (входит в «Русснефть») зарегистрировало дочернее предприятие в Томской области — ООО «Средне-Васюганское», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Сведения о новой компании были внесены в ЕГРЮЛ 14 марта. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.

Руководить «Средне-Васюганским» будет генеральный директор «Томской нефти» Алексей Тычинский.

Ранее в структуре группы уже существовало одноименное ООО, однако в 2016 году оно было присоединено к «Томской нефти».

Средне-Васюганское месторождение расположено в Каргасокском районе Томской области вблизи села Средний Васюган. О ресурсах нефти на Средне-Васюганском месторождении не сообщалось.

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